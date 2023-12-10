توافد مئات المواطنين للإدلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسية بـنويبع

توافد المواطنين من أهالي مدينة نويبع بجميع فئات المجتمع للادلاء باصواتهم في العرس الانتخابي .

وذلك بمدرسة بلال بن رباح الاعدادية بمدينة نويبع تضم لجنة عامة، و 2 لجنة اساسية.

واشاد جموع المنتخبين بحسن التنظيم ومساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسيةز

كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين..

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