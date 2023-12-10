إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في مدينة طابا بجنوب سيناء

توافد عددا كبير من المواطنين بمدينة طابا التابعة لمحافظة جنوب سيناء، بجميع فئات المجتمع للادلاء باصواتهم في العرس الانتخابي، وذلك بلجنة مجلس مدينة طابا القديم الذي يشمل لجنة عامة و 1 لجنة اساسية.

واشاد جموع المنتخبين بحسن التنظيم ومساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما قامت محافظة جنوب سيناء بتخصيص 40 حافلة وسيارة لنقل مواطني الوديان إلى اللجان الانتخابية خلال ايام الانتخابات.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الكتلة التصويتية على مستوى المحافظة يبلغ 99240 ناخبًا وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.

FB_IMG_1702203285768