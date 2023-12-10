حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة النارية في المحافظات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، بتوجيهات من اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسوان



-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة ،ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،500 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام وكمية من مخدرى الهيروين ،الشابو بحوزة 5 متهمين لأحدهم معلومات جنائية.

-ضبط 3 قطع سلاح نارى 3 فرد محلى وعدد من الطلقات

-تنفيذ 836 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

-ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت 11 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين و2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.