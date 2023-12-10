أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بتوجيهات من اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 7 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة ونقد أجنبى .

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1889) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (278) حكما قضائيا متنوعا.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ

وكانت نجحت أجهزة الأمن بالمنافذ في ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وضبط (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مرورية، مخالفات مسطح مائى، عدم حمل تحقيق شخصية).

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة.