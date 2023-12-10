صور| تدفق على مقار الاقتراع فى قنا ودوائر شعبية تُنظم مسيرات

توافد الناخبون، فى محافظة قنا، اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية؛ بكثافة على مراكز الاقتراع منذ الساعات الأولي لافتتاح المقار الانتخابية أمام المواطنين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم والبالغ عددهم نحو مليونين و146 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة، فى مراكز أبوتشت، فرشوط، نجع حمادي، الوقف، دشنا، قنا، نقادة، وقوص جنوبًا.

وأُحيطت مراكز الاقتراع فى مدن وقري المحافظة، بكردونات وممرات للدخول والخروج من وإلى اللجان مباشرة لتيسر عملية الإدلاء بالأصوات أمام الناخبين، كما رفع العلم المصري أعلي مداخل مراكز الاقتراع، وذوّدت بمظلات ومقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

إقبال على التصويت

ويبلغ عدد مراكز الاقتراع فى محافظة قنا، 10 لجان عامة، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

وشهد اليوم الانتخابي الأول إقبالا على التصويت خلال الساعات الأولي في المدن والقري، بمراكز الاقتراع، ودفعت دوائر شعبية بينها نواب وعُمد بالقري بمسيرات جماعية نحو لجان الاقتراع لحث المواطنين على الخروج للانتخاب، كما نظمت بمدينة قنا مسيرة لتلاميذ المدارس وهم يحملون العلم المصري طافت بالميادين والشوارع الرئيسية، ورُصدت مظاهر احتفالية بالاستحقاق الانتخابي فى مركز أبوتشت شمال المحافظة، بينها الاستعانة بفرق المزمار البلدي أمام المقار.

لجان الوافدين

وفي السياق ذاته، بدأت لجان الوافدين فى المحافظة فى استقبال من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وتنطبق عليهم شروط عدم مطابقة محل الإقامة مع القيد الإنتخابي، وخصصت محافظة قنا، 6 لجان لتصويت الوافدين وهي مركزين انتخابيين فى مركز ومدينة قنا، فى اللجنة الفرعية بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وفي مدرسة قنا الرسمية للغات.

وخصصت المحافظة أيضا مركزين للاقتراع بمركز نجع حمادي شمال المحافظة لاستقبال المغتربين العاملين فى مجمع الألومنيوم الصناعي ومقرهما مدرسة الدكتور يوسف إسماعيل الثانوية بالمدينة السكنية بمجمع الألومنيوم، والأخري بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق شمال مدينة نجع حمادي، وفى جنوب قنا خصصت لجنة بمركز قفط بالمدرسة الإعدادية المشتركة، ولجنة بمركز قوص بمدرسة مصنع السكر الثانوية للبنات.

لجان الوافدين

وحث أشرف الدوادي محافظ قنا، المواطنين ممن يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأوضح المحافظ، أن مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بدأ عمله منذ مساء السبت، ويقوم بالتنسيق والربط مع غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.

اصطفاف الناخبين

حافلات لنقل طلاب المدن الجامعية

وفي سياق ذي صلة، حثت جامعة جنوب الوادي، طلابها على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، إن الطلاب والطالبات القاطنين بالمدن الجامعية سيتم نقلهم للإدلاء بأصواتهم ، فى الثالثة عصرًا على مدار أيام الاقتراع، بوسائل نقل تُوفرها الجامعة تيسيرًا على الطلاب والطالبات.

مسيرات فى القري

وأردف رئيس الجامعة، أن خطة مشاركة الجامعة فى الانتخابات الرئاسية، ينفذها 120 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بإدارات الجامعة.