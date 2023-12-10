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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الصوفية يحشدون للانتخابات الرئاسية بموكب في حب مصر

موكب الصوفية
موكب الصوفية

أعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية، المشاركة في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٣.

موكب صوفي

وأوضحت المشيخة العامة للطرق الصوفية، أنها ستنظم موكب صوفي في حب مصر، حيث سيتجمع الأحباب لأداء صلاة العصر بمسجد سيدي صالح الجعفري.

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النساء وكبار السن فى مقدمة طابور الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

وتابعت المشيخة: ثم يبدأ الموكب من مسجد سيدي صالح، وترفع لافتات كل طريقة، متجها لمبنى المشيخة العامه والتي سيكون بجوارها لجنة للتصويت في الانتخابات، علما بأنه سيتم توفير وسيلة لنقل الاحباب سواء من داخل القاهرة أو من المحافظات إلى مسجد سيدي صالح ثم العوده بهم.

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تأييد السيسي

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادى القصبى تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

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