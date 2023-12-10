الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حماس تعلق على المقاطع المفبركة

حماس: أبطال القسام لا يستسلمون.. وأكاذيب الاحتلال لن تنطلي على أحد

حماس
حماس

 علقت حركة حماس على المشاهد المفبركة التي نشرها الاحتلال زعمًا انها لكتائب القسام، قائلة: "إنَّ عرض الاحتلال الصهيوني الإرهابي لصور ومشاهد لمواطنين مدنيين عُزَّل في غزَّة، بعد احتجازهم ووضعه أسلحة بجانبهم ما هو إلا فصل من فصول مسرحية مكشوفة  وسخيفة، دأب الاحتلال على فبركتها من أجل صناعة نصر مزعوم على رجال المقاومة".

 وأضافت حماس، في بيان لها عبر حسابها"، أن ادّعاءات الاحتلال أنهم من كتائب القسام كاذبة ولا أساس لها من الصحة والواقع، ولن تنطلي على أحد، فالعدو الصهيوني قد خَبَرَ رجال المقاومة في الميدان، الذين يخرجون إليه من حيث لا يحتسب، ويثخنون في جنوده وضباطه كل يوم ويتصدون لتوغلاته في كل محاور القتال، ويواصلون قصف مستوطناته، إنَّهم رجال الله لا يعرفون الاستسلام أو الانكسار، وشعارهم الدائم: (هذا جهاد ْ.. نصرٌ أو استشهاد)".

 وكان الاحتلال فبرك مقطعي فيديو ظهر شخصًا عاريًا يتقدم وهو رافعًا في يديه سلاحًا ويضعه على الرصيف بالقرب من جنود الاحتلال، قبل أن يتم لاحقًا حذف أحد الفيديوهين بعد ظهور فبركتهما، حيث ظهر تناقض بين الفيديو الأول والثاني، تؤكد أن الجيش أعاد تصوير عملية تسليم السلاح مرتين، ما يؤكد أنها مشاهد مفبركة وتمثيلية.

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