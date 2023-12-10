فرحة العاملين بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية للإدلاء بأصواتهم

حرصت شركة الصرف الصحى بمحافظة الاسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة على توفير سبل النقل لمشاركة العاملين بالشركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤م، ودعم قيادات الشركة للعاملين وتوفير سبل الانتقال وسط مظاهر احتفالية كبيرة وتواجد رئيس مجلس إدارة الشركة وسط العاملين لحثهم علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

ورفع المشاركون اللافتات المدون عليها عبارات حماسية لحث المواطنون على النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

اكد اللواء محمود نافع رئيس الشركة علي أهمية مشاركة جميع العاملين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وممارسة حقهم الانتخابي في التعبير عن رأيهم بكل حرية، وأن يدعو جميع أفراد أسرهم إلى المشاركة في هذه الانتخابات.

وأكد علي أهمية اختيار قيادة حكيمة قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تحيط بالبلاد من أزمات وصراعات، لإستكمال مسيرة التنمية والتطور في البلاد.

وأشار الي استعداد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمراجعة الطرق والشوارع المؤدية إلي المراكز والمقرات الانتخابية، ومتابعتها وإعادة تطهير المطابق والشنايش والاستعداد بسيارات ومعدات الشركة وتمركزهم حول اللجان الانتخابية تحسبا لأي طارئ، لتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم .

كانت قد شهدت لجان الانتخابات الرئاسية في الإسكندرية، إقبالا كبيرا منذ فتح باب التصويت، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي تستمر لمدة 3 أيام، أمام 533 لجنة انتخابية موزعة على المحافظة.

ورصدت « الوفد "صور فرحة المواطنين أثناء التصويت، والذين أشاروا بعلامة النصر و«الحبر الفسفوري» عقب الإدلاء بأصواتهم.