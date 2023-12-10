محافظ قنا والتنفيذيين يدلون بأصواتهم فى لجان الوافدين

أدلى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، بصوته فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ من داخل لجنة مدرسة قنا الرسمية للغات المخصصة للمغتربين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ و اللواء محمد حلبي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

و شهدت اللجنة الانتخابية توافد واصطفاف طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر، تزامنا مع فتح اللجان في أول أيام الانتخابات الرئاسية والتي تستمر لمدة ٣ أيام ، حيث اصطف الناخبين رافعين أعلام مصر.

أورد المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية وفرت جميع التجهيزات والاستعدادات اللوجستيه الخاصة بالعملية الانتخابية للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة ستتابع سير العملية الانتخابية علي مدار الساعة عبر غرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيرًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والهامة التي تمر بها الدولة المصرية .

وحث أشرف الدوادي محافظ قنا، المواطنين ممن يحق لهم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأوضح المحافظ، أن مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة، بدأ عمله منذ مساء السبت، ويقوم بالتنسيق والربط مع غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.