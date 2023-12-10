الأحد 10 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يعلن طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب.. الأماكن والمساحات

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( ٦٣م٢ : ٩٣م٢)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.

أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط  (www.hdb–reservation.com).

أشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان،  اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣.

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