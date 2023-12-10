وزير الإسكان يعلن طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب.. الأماكن والمساحات
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح ١١٦٠ وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( ٦٣م٢ : ٩٣م٢)، بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة.
أوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online)، من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط (www.hdb–reservation.com).
أشار وزير الإسكان إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، سوف يتم إتاحتها على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، اعتباراً من يوم الأحد الموافق ١٧/١٢/٢٠٢٣.
- المرافق والمجتمعات العمرانية
- وحدة سكنية
- الإسكان والمرافق
- المجتمعات العمرانية
- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- التعمير والإسكان
- وزير الاسكان والمرافق
- بنك التعمير والإسكان
- الموقع الإلكترونى
- أسيوط الجديدة
- الحجز الإلكتروني
- بنك التعمير
- العبور الجديدة
- عاصم الجزار
- الدكتور عاصم الجزار
- الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق و
- الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية