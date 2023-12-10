محافظ الشرقية: المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية واجب وطني لكل مصري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المشاركة الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية التي انطلقت فاعلياتها صباح اليوم، كواجب وطني على كل مصري، مهيباً بجموع المواطنين، بضرورة الخروج إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن صوتهم، والمشاركة في العرس الديموقراطي للنهوض بوطننا الغالي مصر.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت، والعمل علي تذليل كافة العقبات وحل المشكلات الطارئة للتسهيل على الناخبين ولحسن سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن الشرقية بوعي ومشاركة أبنائها ستكون من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في نسب التصويت.

وقد انطلقت صباح اليوم عملية التصويت في الإنتخابات الرئاسية 2024 بمراكز ومدن محافظة الشرقية، والبالغ عددها 1016 لجنة فرعية مجهزة لإستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت، وعددهم 4 ملايين و و 699 الف و 932 ناخب وناخبة، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتي الساعه التاسعة مساءاً، لإتمام العرس الديمقراطى بشفافية ونزاهة.

