وكيل تعليم الدقهلية يدلى بصوته فى الأنتخابات الرئاسية

أدلي ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الاخد ، بصوته في لجنة الوافدين بمدرسة إبن لقمان بمدينة المنصورة في اول ايام الانتخابات الرئاسية والتقي بالمواطنين امام اللجنة وقام بتوزيع علم مصر عليهم وسط فرحه وبهجة وانطلقت الزغاريد والهتافات في حب مصر.

وأكد شعبان، أن التاريخ سوف يقف طويلا امام مشاركة المصريين في هذه الملحمة التاريخية وسوف يسطر هذه الايام بأحرف من نور لتعلم الاجيال القادمة ان آبائهم واجدادهم قد شاركوا في بناء وطنهم الغالي مصر.

وإنتظمت العملية الإنتخابية اليوم الاحد وبدأ الناخبون فى التوافد أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم فى إنتخابات الرئاسة وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة.

حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابيةوالتى تجرى على مدار3أيام الأحدوالإثنين زالثلاثاء الموافقين 10و11 و 12 ديسمبربعد إنتهاء تصويت المصريين بالخارج.

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي ( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشبابوالأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجانداخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجانداخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .