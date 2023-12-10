إقبال كبير على لجان الاقتراع بالزاوية الحمراء بالقاهرة

شهدت اللجان الانتخابية بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، مشاركة واسعة من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس القادم.

الأغاني الوطنية

ويصوت المصريون على الأغاني الوطنية وسط فرحة من جميع الأهل والأصدقاء، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على لجان التصويت للتأكيد على حبهم لوطنهم

وفتحت في التاسعة من صباح اليوم لجان اقتراع منطقة الزاوية الحمراء، حيث توافد العشرات من المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تعد انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر في تاريخها الحديث. وتُعد هذه الانتخابات خطوة مهمة في مسار التحول الديمقراطي المصري، حيث تأتي بعد عام ونصف من الحوار الوطني الذي شمل جميع مكونات المجتمع المصري.

تتضمن قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024 أربعة مرشحين، هم:"المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمزه السلم".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

تُعد انتخابات الرئاسة 2024 فرصة مهمة للمصريين للتعبير عن إرادتهم السياسية، واختيار رئيسهم القادم. وتأتي هذه الانتخابات في وقت مهم من تاريخ مصر، حيث تشهد البلاد مرحلة من التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية.