محافظ الإسكندرية يتابع عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية، صباح اليوم الاحد توافد اعداد كبيرة من النساء للادلاء باصواتهم تزامنًا مع فتح باب اللجان فى الانتخابات صباح الأحد، فى الإسكندرية، بدأ المواطنون بالتوافد على لجان التصويت، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة.

وشهدت اللجان الانتخابية تأمينات مشددة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من الأجهزة الأمنية وسط استعدادت مكثفة لتأمين الناخبين.،وكانت مسيرات شعبية انطلقت فى جميع ربوع الإسكندرية، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والنزول للتصويت، تحت شعار «انزل شارك.. صوتك فارق».

من جانب اخر قامت مديرية الشؤون الصحية فى الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ القصوى بـ9 مستشفيات حكومية بنطاق المحافظة، لاستقبال أى طوارئ خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، فضلا عن إجراء مراجعة دقيقة لموقف 21 مستشفى آخر فى نطاق المحافظة، تحسبًا للاحتياج إليه حال وقوع أى طارئ، وتوفير 77 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بشكل متكافئ على المقار الانتخابية.

وفى سياق متصل ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول.

وقال المحافظ إن هناك متابعة لحظية لسير عملية انتخابات الرئاسة، مؤكدًا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار أيام الانتخابات ولحين الانتهاء من العملية الانتخابية، بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

وأكد انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الساعة لحين الانتهاء من الانتخابات، بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية، إضافة إلى التنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وأشار إلى تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين كالتالي: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم الإسكندرية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركز ومقر انتخابي واللجان الفرعية 533 لجنة بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.

كما أعلن المستشار مسعد أبوسعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، انطلاق العملية الانتخابية رسميًا في 533 لجنة موزعة على كافة الدوائر الانتخابية في المحافظة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الأحد.

وقال «ابو سعدة»، في تصريح له اليوم الاحد، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، بدأت عملية الاقتراع السرى المباشر في الانتخابات الرئاسية في محافظة الأسكندرية بـ ٥٣٣ لجنة موزعين على كافة الدوائر الإنتخابية، وأنه تم التأكد من بدء العملية الإنتخابية في كافة اللجان الـ533 الفرعية والـ18 لجنة عامة.

وشدد على وجود قاضٍ في كل لجنة فرعية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية لم تتلق أي شكاوى مع انطلاق الانتخابات، حتى الآن.،