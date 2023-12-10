تزاحم وإقبال كثيف من المواطنين على لجان تصويت الانتخابات الرئاسية بمنطقتي المنيل ومصر القديمة

بعد ساعات قليلة من فتح اللجان..

يتوافد الالاف من المواطنين على لجان اقتراع الانتخابات الرئاسية، مناطق المنيل والملك الصالح ومصر القديمة، وذلك بعد فتح لجان التصويت منذ ساعتان فقط اليوم الاحد .



ويصوت المصريين على الاغاني الوطنية وسط فرحة من جميع الاهل والاصدقاء، الذين توافدوا منذ الصباح الباكر على لجان التصويت للتأكيد على حبهم لوطنهم



وقد فتحت في التاسعة من صباح اليوم لجان اقتراع منطقتي مصر القديمة والمنيل، حيث توافد العشرات من المواطنين بمنطقة مصر القديمه والمنيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية.



وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.



وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.