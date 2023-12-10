تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لوتون تاون.. هالاند يقود مثلث الرعب

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم الأحد، حين يلتقي مع نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب كلينورث رود.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: جوسكو جفارديول، روبن دياز، مانويل آكانجي، ناثان آكي

وسط الملعب: رودريجو، جون ستونز، برناردو سيلفا

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، فيل فودين

موعد مباراة مانشستر سيتي و لوتون تاون

من المقرر أن تنطلق مواجهة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة bein sports premium 1.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون المعلِّق الشهير حفيظ دراجي.

موقف مانشستر سيتي ولوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يسعي فريق مانشستر سيتي للعودة إلي سكة الإنتصارات مرة أخري بعدما خسر في الجولة الماضية أمام أستون فيلا بهدف نظيف، بينما خسر لوتون تاون أمام أرسنال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ماراثونية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون، يتواجد مانشستر سيتي حاليا في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.