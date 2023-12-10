المكرمين بحفل ختام مهرجان أيام قرطاج المسرحية.. الليلة

تستعد إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية، لختام فعالياته مساء اليوم، الأحد، بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.

ومن المقرر ان يتم خلال الحفل الإعلان عن جوائز الدورة الـ 24، وهي: التانيت الذهبي، التانيت الفضي، التانيت البرنزي، جائزة أفضل نص، جائزة أفضل أداء نسائي، جائزة أفضل أداء رجالي، جائزة أفضل سينوغرافيا، بالإضافة لجوائز موازية وهي : جائزة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين نجيبة الحمروني لحرية التعبير، وجائزة أفضل عمل مسرحي للمودعين داخل المؤسسات السجنية والإصلاحية.

كما سيتم تكريم عدد آخر من المسرحيين العرب والأجانب ومنهم : "النجم العربي الكويتي الكبير داوود حسين، والناقد المسرحي الكبير بول شاؤول من لبنان" .

مهرجان أيام قرطاج المسرحية

يذكر ان انطلقت يوم السبت 2 ديسمبرالدورة الـ24 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، واستمرت عروضها حتى 10ديسمبر.

وشارك في فعاليات المهرجان أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).