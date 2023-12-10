انتظام العملية الانتخابية فى قنا والمحافظ يترأس غرفة عمليات

انتظمت اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية بمراكز الاقتراع فى محافظة قنا، البالغ عددها 10 لجان عامة، و عدد المراكز الانتخابية 312 مركز انتخابي، عدد اللجان الفرعية 341 لجنة فرعية، مُوزعة على 8 مراكز وقراهم شمال وجنوب محافظة قنا.

وترأس اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بديوان عام المحافظة، في أول أيام الاستحقاق الدستورى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وتضم غرفة العمليات، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وممثلين من القوات المسلحة ومديرية أمن قنا والمديريات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تابع المحافظ، من خلال مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلي لجان الانتخابات مؤكدا انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث اى معوقات.

وأورد المحافظ، إنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرنس مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ومن خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة.

وبيّن المحافظ، أنه تم رفع حالة الطواريء بالمحافظة بدء من اليوم وحتي نهاية العملية الانتخابية، لافتا أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل علي مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز وكافة المديريات التي ستعمل علي مدار اليوم.

وأضاف أن المحافظة انهت مبكرا تجهيز كافة المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من خلال مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

و تشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات، مناشدا المواطنين ضرورة أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستورى، وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.