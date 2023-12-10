الأمن يفض موقف الإسكندرية العشوائي.. تفاصيل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنشاء موقف عشوائى لسيارات الأجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، والحصول من السائقين على مبالغ مالية " إتاوات " ، والتسبب فى تعطيل الحركة المرورية وحركة المشاة .

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 27/11/2023 قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) حال قيامه بإنشاء موقف عشوائى وممارسة أعمال البلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدى المركبات "إتاوات" .. وكذا ضبط كافة المخالفات المرورية بالمنطقة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وجار استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن .

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة

كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.