المرشح حازم عمر يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة (فيديو)

أدلى المرشح الرئاسي حازم عمر، بصوته في الانتخابات الرئاسية إحدى لجان مدرسة سيزا نبرواى الإعدادية الثانوية بنات بالقاهرة الجديدة.

وحث الشعب المصري على النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "بقول للي عايزني واللي مش عايزني، انزل اختار ما يمثلك في الانتخابات".

وانطلق التصويت بانتخابات الرئاسة، اليوم الأحد، في اليوم الأول بجميع محافظات الجمهورية.

توافد آلاف المواطنين على اللجان الانتخابية

توافد ملايين المواطنين صباح اليوم الأحد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

واصطف المواطنون في طابور سير منتظرين فتح اللجان الانتخابية المحدد لها التاسعة صباحًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.