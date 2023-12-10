بدء الإنتخابات الرئاسية بمركز ساقلتة بسوهاج

بدأت لجان الإنتخابات الرئاسية فتح أبوابها أمام الناخببن بمركز ومدينة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج اليوم الأحد في الوقت لها عقب وصول القضاة والمستشارين للجان الانتخابية لاستقبال الناخبين وتيسيرا على الناخبين لمعرفة لجانهم التى يدلون امامها بأصواتهم توافرت كشوف الناخبين بمقار اللجان بسهولة ويسر فى الوقت الذي بدأ فيه توافد الناخبين .

ويدلي المواطنين بأصواتهم بمركز ساقلتة بلجان الثورة الإعدادية بنات والإعدادية بنين ومستشفى الحميات المركزي ونجع حامد بالوحدة المحلية كما استعدت اللجان الانتخابية بفتح ابوابها بالدائرة بمدينة ساقلتة وجميع القرى مثل الحاجر والحمدية والجلاوية والفراسية والكتكاتة واالعوامية وفاو جلي والقرامطة شرق والطوايل وبنى واصل والحرادنة وسفلاق .

ويخوض سباق الإنتخابات الرئاسية 2024، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر .

ومن جانبه قال اللواء الفقي محافظ سوهاج، أن عدد الناخبين المدرجين بكشوف الإنتخابات ممن لهم حق التصويت بالمحافظة يبلغ 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا، مشيرا إلى أن عدد اللجان العامة بلغ 18 لجنة، و603 مركز انتخابي، بعدد لجان 675 لجنة فرعية.