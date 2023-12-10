النساء وكبار السن فى مقدمة طابور الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

تصدرالعنصر النسائى المشهد الإنتخابى بشكل واضح فى الانتخابات الرئاسية بالدقهلية ، حيث ظهرت المرأة المصرية بالدقهلية فى طوابير التصويت بالانتخابات بشكل كبير ، فى أول أيام تصويت الانتخابات الرئاسية.

وبدأت اللجان والمقار الإنتخابية إستقبال الناخبين فى تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ويتخللها ساعة راحة فمن الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا.وتجرى إنتخابات الرئاسة وفق إجراءات إحترازية مشددة .

حيث تم تعقيم اللجان والمقار الإنتخابية والتى تجرى على مدار3أيام الأحدوالإثنين زالثلاثاء الموافقين 10وو1211ديسمبربعدإنتهاء تصويت المصريين بالخارج .

حيث تبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 مليون و 562 الف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقر انتخابي وهم كالآتي:-

( عدد اللجان داخل المدارس862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الازهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشبابوالأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجانداخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجانداخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان ) .ت