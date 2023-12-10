أستاذ علوم سياسية: مشاركة الشباب في انتخابات الرئاسة ستتجاوز 85% (فيديو)

أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية ستتجاوز 85%، مع استمرار التصويت لمدة 3 أيام.

وأضاف خلال حواره مع القناة الأولى اليوم الأحد، أن المجتمعات والدول المتقدمة تُعرف من الصناعة الخاصة بها والإنتاج، فضلا عن مشاركة المواطن في صُنع القرار الخاص بالدولة، متابعا: “نشهد عُرس انتخابي ومشاركة سياسية، ويمكن القول بكونها مشاركة مجتمعية من كل طوائف الشعب سواء الشباب والسيدات وكبار السن”.

وأوضح أن العالم والمجتمع الدولي يولي اهتماما كبيرا بانتخابات مصر 2024، فمركز “راند” الفكري بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يجري دراسات بالشرق الأوسط والمجتمعات العربية يشير إلى نسبة الشباب المتوقع مشاركتها في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ستتجاوز 85%، موضحا أنه يمكن إطلاق اسم تفصيلي على هذا العرس الديمقراطي مثل “انتخابات الوحدة الوطنية”.

مشاركة من كل أطياف المجتمع

وتابع: “سنجد كل المواطنين تنزل وتشارك في الانتخابات الرئاسية بسبب هيبة ومكانة المنصب والرئيس القادم”، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الدولية لا تعقد في بعض دول الجوار بسبب عدم وجود مكانة وهيبة لتلك الدول.

ويرى، أن المشاركة السياسية من كل الطوائف والوحدات الموجودة لدى مصر تأتي من منطلق ضرورة اختيار رئيس قوي لهذه الدولة يستطيع التعامل مع الصدمات الخارجية فضلا عن التحديات الداخلية والتنمية المستدامة والتفاعل مع رؤية مصر 2030، حثا المواطنين على أهمية المشاركة ليكون يصبح لدى مصر رئيس قادر على التفاوض وإدارة الصراعات والأزمات والقدرة على حل التحديات الداخلية سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية يعاني منها المجتمع المصري، فضلا عن استكمال التنيمة التي بدأت.

توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

توافد آلاف المواطنين صباح اليوم الأحد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

واصطف المواطنون في طابور سير منتظرين فتح اللجان الانتخابية المحدد لها التاسعة صباحًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.