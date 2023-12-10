الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مؤسسة حياة كريمة تشارك رسميًا في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، وهي مؤسسة مجتمع مدني غير هادفة للربح، عن مشاركتها الرسمية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024. 

وقد اعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات طلب المؤسسة للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

متابعة الانتخابات 

تستهدف حياة كريمة من خلال مشاركتها في متابعة الانتخابات المساهمة في ضمان الشفافية والعدالة والالتزام بالمعايير الانتخابية. كما تهتم المؤسسة بتحفيز الشباب على المشاركة بدور فعال في مجال العمل العام وتعزيز المشاركة المجتمعية بكافة أنواعها.

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وبناءً عليه، يشارك نيابة عن مؤسسة حياة كريمة 11 ألف متطوع تم تسجيلهم لمتابعة الانتخابات في 9 آلاف مقر انتخابي. وقد استثمرت حياة كريمة في تدريب وتأهيل متطوعيها في ملف التطوع والمشاركة المجتمعية، على مدار أشهر وتدريب عملي على مدار 4 أعوام في خدمة الأسر الأكثر احتياجًا.

وتؤكد حياة كريمة على التزامها بالحياد والالتزام بالمعايير التي نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات طوال مهمة متابعة الانتخابات. كما تركز المؤسسة على التزامها بالقوانين واللوائح المحلية التي تحكم متابعة الانتخابات، وتعاونها المفتوح مع كافة الشركاء في متابعة العملية الانتخابية أصحاب السمعة الطيبة.

تعد مشاركة مؤسسة حياة كريمة في متابعة الانتخابات الرئاسية 2024 سابقة هي الأولى والأقوى من نوعها في تاريخ منظمات المجتمع المدني المصرية. وتعكس هذه المشاركة حرص المؤسسة على المساهمة في تعزيز الديمقراطية وضمان حقوق جميع المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية.

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