توافد المواطنين على لجان الاقتراع بالغردقة

انطلقت اليوم الانتخابات الرئاسية بمدن البحر الأحمر، حيث حضر جميع القضاه فى الثامنة والنصف صباحا وفتحت اللجان أبوابها أما م الناخبين فى التاسعة صباحا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، وبدأ توافد آلاف الناخبين قبل فتح اللجان .



هذا وقد أعلنت محافظة البحر الاحمر عن تواجد مكروباصات لتوصيل الناخبين لمقار اللجان خاصة اللجان البعيدة، كما وفرت الفنادق والشركات السياحية عددا من الباصات لنقل العاملين إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى العملية الانتخابية لرءياسة الجمهورية تحت إشراف قضائي كامل ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وتم تأمين وصول صناديق الاقتراع وأوراق التصويت والحبر الفوسفورى إلى مقار اللجان

كما تم توفير عدد من الكراسى المتحركة أمام كل لجنة لمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

اللجان

والتأكد من كافة مصادر الاضاءة والمياه والتهوية توافر كراسي متحركة واماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنظافة العامة مشددا على توفير كافة الامكانيات والتجهيزات اللازمة بالمقرات الاتخابية والعمل على توفير وسائل الراحة للقائمين بالعملية الانتخابية والمواطنين اثناء ادلائهم بأصواتهم .



هذا ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرف عمليات لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار ايام الانتخابات.

