انتظام فتح اللجان في بني سويف لاستقبال 2 مليون ناخب

اعلن صلاح عبدالرؤف رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 19 بمدرسة الايمان الاعدادية فتح لجان الاقتراع والتصويت لادلاء المواطنين فى اللجنة التى يبلغ تعداد ناخببها 7600 صوت انتخابى.





من جانبه تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم واستلام رؤساء القرى أجهزة البث المباشر لبدء المتابعة الميدانية من أمام اللجان حيث سيتم إجراء بث مباشر متصل بشاشات مركز السيطرة للمتابعة الجيدة لسير العملية الانتخابية من أمام اللجان للعمل بأقصى سرعة على تذليل أية معوقات قد تطرأ والتأكد من ضمان استمرار توافر كافة التيسيرات اللازمة لانتظام إجراء العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية ، من حيث تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية.

حيث تم تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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