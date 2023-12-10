انتظام عملية التصويت بـ 451 لجنة انتخابية في أسيوط

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، والبالغ عددها 451 لجنة انتخابية بـ 402 مقرا انتخابيا موزعين على 15 لجنة عامة بمختلف أنحاء مراكز المحافظة. في إطار استعدادات الهيئة القضائية لانتخابات الرئاسة، التي ستجري في لمدة 3 أيام خلال الفترة 10 و 12 من شهر ديسمبرالحالي. وبدأ توافد الناخبين في الادلاء باصواتهم وتهدف هذه الانتخابات إلى اختيار الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد في الفترة القادمة.

وتم توفير كافة الإجراءات اللازمة لسلامة وسهولة تنفيذ العملية الانتخابية في أسيوط. حيث تم توزيع اللجان الانتخابية في مقرات مناسبة ومريحة، بهدف تسهيل وصول الناخبين إلى المراكز الانتخابية وممارسة حقهم الديمقراطي.

كما تم توفير اللوازم الضرورية لعملية التصويت، بما في ذلك الأوراق الانتخابية والصناديق الاقتراع والموظفين المؤهلين لمراقبة العملية الانتخابية. وتعتبر هذه الاجراءات جزءًا من جهود الهيئة القضائية الرامية لضمان سلامة العملية الانتخابية وحسن سيرها.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الانتخابات عدد كبير من الناخبين في محافظة أسيوط. حيث يتمتع الأهالي بوعي سياسي عال، ويرون الاقتراع كوسيلة للمشاركة المباشرة في تشكيل مستقبل البلاد وتحقيق تطلعاتهم ومصالحهم.

يُذكر أن اللجان الانتخابية ستبقى مفتوحة طوال فترة الاقتراع، والتي يمكن للناخبين المشاركة فيها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً. وبعد غلق اللجان، ستبدأ عملية فرز الأصوات وفحصها تحت إشراف القضاة المشرفين، بهدف الوصول إلى نتائج دقيقة وشفافة تعبر عن إرادة الناخبين.