ضبط بلطجي أنشأ موقف عشوائي للحصول على إتاوات من السائقين بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل أنشأ موقف عشوائي بمنطقة محرم بك في الإسكندرية؛ للحصول على إتاوات من السائقين، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورصدت المتابعات الأمنية ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإنشاء موقف عشوائي لسيارات الأجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية والحصول من السائقين على مبالغ مالية " إتاوات "، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية وحركة المشاة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/11/2023 قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط (عاطل– مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) حال قيامه بإنشاء موقف عشوائي وممارسة أعمال البلطجة وفرض مبالغ مالية على قائدي المركبات "إتاوات"، وكذا ضبط كافة المخالفات المرورية بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وجارى استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتي (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

