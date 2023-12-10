سقوط عاطل تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عاطل أعلن عن قدرته تزوير المحررات الرسمية المختلفة، وأنشأ صفحة عبر الفيسبوك ونشر رقم هاتفه للتواصل مع راغبي التزوير.

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إعلان القائمين على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن قدرتهم على تزوير مختلف المستندات الرسمية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (أحد القائمين على الصفحة المشار إليها – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وتبين اضطلاعه بالترويج لقدرته على تزوير المستندات الرسمية وقيامه بنشر هاتف محمول (محدد) للتواصل مع راغبى تزوير المستندات الرسمية.

وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه الواقعة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب لتحقيق أرباح مالية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس المتهم بالإتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات ، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.