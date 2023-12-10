انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 (بث مباشر)

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة، تقدم لمتابعيها بثًا مباشرًا لبدء عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية، التي بدأت منذ التاسعة صباح اليوم الأحد.

تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

تشهد اللجان الانتخابية انتظام لعمليات التصويت بأول ساعة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

توافد الآلاف على لجان انتخابات الرئاسة في أول ساعة

توافد آلاف المواطنين صباح اليوم الأحد على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وسط تكثيف أمني مشدد من قبل قوات الشرطة لتأمين سير العملية الانتخابية.

واصطف المواطنون في طابور سير منتظرين فتح اللجان الانتخابية المحدد لها التاسعة صباحًا، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكانت قد انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

مرشحو الرئاسة

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.