كراسي متحركة وشرطة نسائية.. تواجد أمني مكثف أمام مقار اللجان الانتخابية بالجيزة

شهدت مقار اللجان الانتخابية في محيط مديرية أمن الجيزة تواجد أمني مكثف من قبل رجال الشرطة لتأمين سير الانتخابات الرئاسية 2024 والتصدي لأي محاولات عنف أو خروج عن القانون.

وتمركزت سيارات تأمين العملية الانتخابية أمام اللجان البالغ عددها ٤٦٠ لجنة تضم ٦ لجان عامة، وأنهت مديرية أمن الجيزة، تجهيز كافة اللجان قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم وضع صناديق الاقتراع داخل كل اللجان والتأكد من كل ما يلزم الناخب للإدلاء بصوته في جو هادئ.

وقدمت إدارة المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تقريرًا لقيادات أمن الجيزة بانتهاء عمليات تمشيط وتعقيم كل اللجان ومحيطها، فيما أنهت الإدارة العامة لمرور الجيزة وضع الحرم الآمن أمام كل اللجان بالمساحة الكافية لعدم التأثير على حركة السيارات وتعطيل حركة المرور، كما تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم في الوصول للجان بسهولة.

وتولت الأجهزة التنفيذية من الأحياء المختلفة مع شرطة المرافق رفع الإشغالات والتأكد من كفاءة الطرق المؤدية ومقار اللجان الانتخابية بالدقي وجنوب الجيزة والواحات البحرية ومنشأة القناطر.

وتسلّمت مديرية أمن الجيزة 460 مقرًّا لإعدادها كلجان، استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 الجاري.

ووضع اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، خطة أمنية محكمة لتأمين 460 مقرًا انتخابيًا بينها 6 لجان عامة على مستوى محافظة الجيزة تعقد في نوادي وشركات كبرى، وشملت خطة التأمين استلام المدارس المقرر عقد اللجان بها ووضع الصناديق بداخلها وتجهيزها وإمدادها بالخدمات الأمنية اللازمة.

وتتولى الخدمات الأمنية المعينة تأمين اللجان على مدار 24 ساعة بعد إعلان مديرية أمن الجيزة حالة الاستنفار الأمني وإلغاء الإجازات والراحات للضباط مع الحرص على تبديل الخدمات على مدار اليوم.

حبس المتهم بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة، الأربعاء، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة دون ترخيص في بولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط عصابة ابن القنصل لتزوير المحررات الرسمية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام تشكيل عصابي ضم (4 أشخاص اثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهما فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى (البحيرة – الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم ذلك النشاط الإجرامي وأقر أحدهم بقيامه بتزوير المحررات، وقيام باقي المتهمين بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضبط بحوزتهم (6 أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات حكومية مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير - عدد من أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير لجهات مختلفة – مبالغ مالية - 10 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.