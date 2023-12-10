في الساعات الأولي.. إقبال كبير على لجان الانتخابات بالإسماعيلية

الاسماعيليه

شهدت عدد من اللجان الانتخابية بالإسماعيلية توافد مواطنين منذ الثامنة صباحًا وقبيل فتح صناديق الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية.

وسط تواجد أمني مكثف مدعم بوحدات متحركة في محيط المقار الانتخابية بالإسماعيلية صباح أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية، واحتشد العشرات من النساء أمام لجنة مدرسة الشهيد جواد حسني أكبر كتلة تصويتية بحي ثاني بمدينة الإسماعيلية للإدلاء بأصواتهم.



ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية توفر مقاعد متحركة لنقل كبار السن ومقاعد للانتظار، لتوفير سبل الراحة للناخبين داخل اللجان.



وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل 184 لجنة على مستوى المحافظة ويبلغ إجمالي من لهم حق التصويت نحو 963 ألف ناخب.