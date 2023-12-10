محافظة أسيوط تستعد لفتح مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة

تستعد محافظة أسيوط لفتح مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة في تمام الساعة التاسعة صباحًا وتمتد حتى التاسعة مساءً والمقررة في الأيام 10 و11 و12 ديسمبر الحالي وتتميز محافظة أسيوط بالاستعدادات الكبيرة التي قامت بها لاستقبال انتخابات الرئاسة. فقد تم تجهيز 15 لجنة عامة تتكون من 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية. ومن المتوقع أن يصل عدد الناخبين إلى 2 مليون و955 ألفًا و21 ناخبًا وتأتي استعدادات محافظة أسيوط لانتخابات الرئاسة في إطار حرص الدولة المصرية على توفير جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

تعد هذه الاستعدادات الضخمة ضمانًا لسلامة وسلاسة العملية الانتخابية، حيث يتم توفير مراكز انتخابية في جميع أنحاء المحافظة لتسهيل عملية التصويت على الناخبين. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز اللجان الفرعية بكل الاحتياجات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومريحة للناخبين.

ويُعتبر هذا العدد الكبير من الناخبين إشارة واضحة على مشاركة المجتمع المحلي في العملية الديمقراطية، حيث يتم تسجيل المواطنين في الكشوف الانتخابية لضمان حقهم في التصويت.

علاوة على ذلك، قدمت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التعاون الكامل لضمان سلامة العملية الانتخابية. فقد تم توفير الحماية اللازمة في المقرات الانتخابية وتعزيز التواجد الأمني في المناطق المحيطة بها لمنع أي تدخلات أو أعمال عنف تهدد استقرار العملية.

يجب أن يُشجع الناخبون في محافظة أسيوط على الخروج للتصويت والمشاركة الفعّالة في اختيار ممثليهم. فالانتخابات الديمقراطية تُعد الوسيلة الأساسية للمواطنين للتعبير عن آرائهم وأصواتهم، وهي فرصة لتحديث العملية السياسية وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

باختصار، فإن استعدادات محافظة أسيوط لانتخابات الرئاسة تُعد إشارة واضحة على التزامها بالعملية الديمقراطية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للناخبين. ومن المتوقع أن يشهد عدد كبير من الناخبين المشاركة في هذه الانتخابات، ما يبرز المشاركة الفعّالة في العملية السياسية وتعزيز الديمقراطية في مصر.

بعض المقرات الانتخابية بمحافظة أسيوط

بعض المقرات الانتخابية بمحافظة أسيوط

بعض المقرات الانتخابية بمحافظة أسيوط

بعض المقرات الانتخابية بمحافظة أسيوط