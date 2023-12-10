استقر تشافي مدرب برشلونة على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة جيرونا المقررة ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويستقبل ملعب المونتجويك، مباراة برشلونة وجيرونا، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة السادسة عشرة لمنافسات الدوري الإسباني

ويحتل جيرونا المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة ويسبقه ريال مدريد بشكل مؤقت بفارق نقطة واحدة، في حين يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

ويفتقد برشلونة خدمات حارس المرمى مارك أندريه تير شتيجن، الذي خضع لعملية جراحية بسبب مشكلة في الظهر.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، أراوخو، كريستنسن، كانسيلو.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إيلكاي جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس