ارتفاع عدد شهداء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17700 و49 ألف مصاب

أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة إلى 17700 على الأقل وعدد المصابين إلى نحو 49 ألف مصاب، وفق روسيا اليوم.

وتشير تقديرات حركة حماس التي تدير قطاع غزة منذ عام 2007، إلى أن العدد الحقيقي للقتلى والجرحى أعلى بكثير، مع عجز طواقم الإسعاف والمنظمات غير الحكومية الأجنبية عن الوصول إلى جميع المناطق التي تعرضت للقصف بعية انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ63، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمدن ومحافظات القطاع، ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

من جهة أخرى تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.