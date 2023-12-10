الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: زيزو هو "كابتن ماجد" الكرة المصرية

أحمد سيد زيزو لاعب
أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

أشاد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق بمستوى أحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض، وذلك بعد الفوز على ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو هو كابتن ماجد الكرة المصرية في الفترة الحالية، هو يبذل كل ما لديه في المباريات، وفي أسوأ حالاته يقدم الإضافة للفريق".

وأضاف: "المشوار مازال طويلًا، جمهور نادي الزمالك عندما يفوز بعدد من المباريات، يجعلون اللاعبين يشعرون بأنهم حققوا كل شيء".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته: "نحتاج لشيء من الهدوء والتركيز، فعلى الزمالك التتويج بكأس الكونفدرالية، في ظل انخفاض مستوى بقية الأندية، باستثناء نهضة بركان والإفريقي التونسي".

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