دويدار: أنا ضد استمرار فتوح في الزمالك
أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أنه يفضل مغادرة أحمد فتوح عن الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "محمد صبحي ومصطفى الزناري (اتاخدوا في الرجلين)، ويجب معاقبتهم ماديًا مع الإيقاف، إلا أن أزمة أحمد فتوح هي أزمة في التجديد".
وأضاف: "لا أريد أن يكون اللاعب هو المتحكم في الأمر، وفتوح لن ينضم للأهلي، إن كنت في موقفه، كنت سأجدد عقدي مع الزمالك، ولا أساوم النادي".
وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "فتوح هو لاعب جيد، ولكن النادي الأهلي قاله (خلص نفسك).. ولست موافقًا على استمراره مع الزمالك".