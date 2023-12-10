خبير مالي يتوقع تعافي مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

تتوقع الدكتورة نجلاء فراج خبير أسواق المال أن تشهد المؤشرات الرئيسية والفرعية خلال تعاملات الأسبوع الجاري تعافيا ملموسا، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية.

كما تتوقع "فراج" أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 مستوي 25300 نقطة، بدعم المشتريات، على أن يكون مستوى 25000 نقطة مستوى مقاومة.

كما تتوقع أيضا أن يكون مستوى24300 نقطة منطقة دعم قوية، تليها منطقة 24000 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة قد اتسمت خلال الجلسات القليلة الماضية، بالتباين المائل نحو الانخفاض، متأثرة بالعديد من العوامل التي دفعت البورصة إلى عدم الأداء الجيد.

تسبب هذه العوامل والمتمثلة في عمليات التصحيح التي شهدتها الأسهم، بعد موجة كبيرة من الارتفاعات، والأداء النشط، استمرت عدة أسابيع، بالإضافة أيضا إلى تزامن عمليات التصحيح، مع إغلاق المراكز المالية، نتيجة اقتراب انتهاء العام، وأيضا اصدار الرقابة المالية للعديد من الاجراءات المنظمة للسوق، ومنها تحديد نسب الانشطة المتخصصة، المعروفة بـ "المارجن"، مما تسبب في ارتباك في جلسات التداول.

كما حافظت الجلسات على قيم التداولات، نتيجة السيولة النشطة في السوق، رغم التراجعات التي سيطرت على الأسهم.