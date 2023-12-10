برشلونة في اختبار صعب أمام جيرونا

يخوض فريق برشلونة مواجهة صعبة اليوم الأحد أمام جيرونا على ملعب المونتجويك في إطار الجولة السادسة عشرة لمنافسات الدوري الإسباني.

ويقدم جيرونا موسمًا استثنائيًا حتى الآن، حيث وضع نفسه بين الكبار، محققًا الفوز في 12 مباراة، وتعادل في مواجهتين وخسر واحدة فقط.

ويقدم فريق جيرونا موسم استثنائي في الدوري الاسباني حيث ينافس على الصدارة من انطلاق الموسم الحالي، ويملك جيرونا 38 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر ريال مدريد (39 نقطة) وفي حال انتصاره على برشلونة سيستعيد صدارة الليجا مرة أخرى.

في المقابل يتطلع برشلونة لوقف انتصارات جيرونا وتقليص فارق النقاط مع الصدارة حيث يحل برشلونة ثالثا في الترتيب برصيد 34 نقطة.

تنطلق مباراة برشلونة وجيرونا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وتذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD1 ويعلق على المباراة، عصام الشوالي.