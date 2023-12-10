الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رضا عبد العال: فيتوريا أهان تاريخ طارق حامد

طارق حامد لاعب منتخب
طارق حامد لاعب منتخب مصر

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على قرار طارق حامد لاعب وسط فريق ضَمَك السعودي بإعلان اعتزاله اللعب الدولي بالأمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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3 أسباب وراء اعتزال طارق حامد دوليًا

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طارق حامد.. ماذا قدم "مسمار منتخب مصر" من البداية حتى اعتزاله الدولي

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق: " رغم اختلافي مع طارق حامد "فنيًا" إلا أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أهان تاريخه ولم يحترمه، عقب استبعاده من رحلة الفراعنة إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرار اعتزال طارق حامد صائب

وأضاف: طارق حامد اتخذ قرار الاعتزال الدولي بعدما تأكد أنه خارج حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، لذا قرر اللاعب أن يبتعد في الفترة المقبلة، وهو قرار موفق، خاصًة أن المدرب يعتمد على مجموعة معينة من اللاعبين في هذا المركز".

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