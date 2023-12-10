الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

وصفة هندية| طريقة عمل كباب بالطماطم الحار

كباب هندي
كباب هندي

هناك بعض من يرغب في تجربة أكلات جديدة من دول مختلفة، للتعرف علي ثقافتهم وكنوع من التجديد، وخلال الوصفة التاليه نعرض عليكم وصفة كباب هندي حار ذات المذاق الرائع.

كباب هندي


 

طريقة عمل كباب هندي حار

المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو 

- بقدونس : نصف كوب (مفروم) 

- طماطم : 5 حبات (مقطعة قطع صغيرة) 

- الثوم : 3 فصوص (مفروم) 

- البصل : 1 حبة (مفروم) 

- الفلفل الحار : 1 حبة (مفروم) 

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة 

- ملح : ملعقة صغيرة ونصف 

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 

-القرفة : ربع ملعقة صغيرة 


 

طريقة التحضير

ضعي اللحم المفروم، والبقدونس، والبصل المفروم، والثوم، والفلفل الحار، وملعقة ملح، والفلفل الأسود، والقرفة في وعاء عميق، ثم اعجني المكونات جيداً بيديكِ حتى تتجانس.

اصنعي كرات صغيرة ومتساوية الحجم من خليط اللحم.

ضعي الطماطم، ومعجون الطماطم، وكمية الملح المتبقية في قدر على نار متوسطة، ثم حركي المكونات جيداً، واتركيها لحوالي 20 دقيقة حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي كرات اللحم واتركي القدر يغلي لحوالي 15-20 دقيقة حتى تمام النضج.

اسكبي الكباب الهندي الحار في طبق التقديم وقدميه ساخناً.

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