دويدار: عمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر على حساب هذا اللاعب

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن عمر جابر، لاعب الأبيض يستحق الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة، على حساب محمد هاني، لاعب النادي الأهلي.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر جابر يجب أن ينضم لمنتخب مصر، الآن يقدم مستوى جيد، وهذا هو مستواه الحقيقي".

وأضاف: "عمر جابر يستحق الانضمام للمنتخب على حساب محمد هاني، ويكون هو في مركز الظهير الأيمن مع عمر كمال عبد الواحد".

وتابع: "ميزة عمر جابر هي الجوانب الهجومية، بالإضافة للسرعات، وهذه إضافة يحتاجها المنتخب المصري في هذا المركز".