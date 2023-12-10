دويدار: الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية حال التعاقد مع هذا الثنائي

أكد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق أن الأبيض سيتوج بالدوري العام وكأس الكونفدرالية الإفريقية، حال التعاقد مع الثنائي مصطفى فتحي وناصر ماهر.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يحتاج 4 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: "الزمالك سيفوز بالدوري وكأس الكونفدرالية حال التعاقد مع مصطفى فتحي وناصر ماهر.. مصطفى فتحي في أشد الاحتياج للزمالك، والزمالك في أشد الاحتياج له".

وتابع: "ناصر ماهر لديه النية الانضمام للزمالك، هذا الكلام على مسئوليتي، هو لديه نية اللعب لنادي الزمالك، وبعض الوكلاء تواصلوا معه، وهو مرحب".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "مصطفى فتحي من الممكن أن يتنازل عن نصف مستحقاته من أجل أن يستكمل مسيرته في الزمالك، ويعتزل بالنادي".