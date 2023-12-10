صلاح واثق من تحقيق ليفربول إنجاز بنهاية الموسم

أبدى محمد صلاح مهاجم ليفربول سعادته بإنجازه التاريخي الذي تحقق في فوز فريقه على كريستال بالاس 2 - 1، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مبديا تفاؤله بقدرات فريقه على التتويج بالألقاب في نهاية الموسم.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول رافعا رصيده إلى 200 هدف بقميص فريقه الإنجليزي في كل البطولات ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

تحدث قائد منتخب مصر عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب اللقاء وقال : أنا سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة.

وأشاد محمد صلاح بزميله هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، مضيفا: إنه فتى جيد ويتعلم، وأحاول دائما تشجيعه في التدريبات، وأمامه مستقبل جيد.

وعن التشابه بين الجيل الحالي والفائز بلقب الدوري الإنجليزي في 2020، قال: أرى أن الفريق يتمتع برغبة وعقلية في القتال بقوة حتى النهاية ونحاول أن نواصل مسيرتنا بشكل جيد.

أشار صلاح في ختام تصريحاته: ليفربول لديه حاليا فريق مختلف لأن هناك 6 أو 7 لاعبين جدد، يتسمون بأن لديهم رغبة في التعلم وهم بالفعل عناصر رائعة وبإمكاننا أن نحقق إنجازا استثنائيا في هذا الموسم.

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال.