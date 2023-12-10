محافظ جنوب سيناء يضطلع على آخر مستجدات أعمال تطوير السوق القديم

تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، جولاته التفقدية المستمرة، وتفقد المحافظ منطقة مصر القديمة بالسوق القديم بشرم الشيخ، للوقوف علي آخر مستجدات أعمال السوق القديم .

تابع المحافظ،خلال الجولة مستجدات أعمال التطوير الجارية بالسوق التجارى القديم ومنطقة مصر القديمة ، موجها بضرورة الحفاظ علي الطابع التراثي المميز للسوق القديم، باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

كما وجه المحافظ بضرورة توفر أنشطة تتناسب مع طبيعة السوق .

وشدد المحافظ علي استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ علي المظهر اللائق للسوق، كما قام بصرف مكافآت فورية لعمال النظافة تشجيعا وتقديرا لدورهم .

وتابع محافظ جنوب سيناء خلال الجولة حملات التبرع بالدم لصالح بنك الدم بالمحافظة وحرص

علي إجراء حوار مع المتبرعين والقائمين بإجراءات التبرع .

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة الحفاظ علي الطابع التراثي المميز للسوق القديم، باعتباره من أهم المزارات السياحية والمفضلة لدى كافة الزائرين من مختلف الجنسيات.

كما وجه بضرورة توفر أنشطة متنوعة تتناسب مع طبيعة السوق ولها سمعة عالمية في نشاطاتها. .

وشدد المحافظ علي استمرار أعمال النظافة والصيانة الدورية اليومية للحفاظ علي المظهر اللائق للسوق.

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