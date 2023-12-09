غانا تحذر من خدمات Starlink غير القانونية

حذرت هيئة الاتصالات الوطنية (NCA)، وهي هيئة تنظيم الاتصالات في غانا، عامة الناس في 7 (ديسمبر) من استخدام الخدمات التي يُزعم أنها من Starlink بعد تقارير عن بيع المعدات وتشغيلها في البلاد.

وقالت NCA في بيان صحفي: "نود أن نعلم عامة الناس أن NCA لم ترخص عمليات Starlink في غانا ولم توافق على نوع أي من معداتها".

في حين أن SpaceX تتوقع إطلاق Starlink تجاريًا في غانا فقط في الربع الثالث من عام 2024، فإن شبكة المدار الأرضي المنخفض المترامية الأطراف للشركة تغطي بالفعل البلاد وغيرها من البلدان التي لم تسمح بعد بالخدمات.

وقد أصدر المنظمون في جنوب أفريقيا وزيمبابوي والسنغال مؤخرًا تحذيرات مماثلة للجمهور وبائعي Starlink الذين يعملون دون إذن.

قالت هيئة الاتصالات المستقلة في جنوب إفريقيا يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) إن منتجات ستارلينك يتم توزيعها في جنوب إفريقيا دون ترخيص من داخل البلاد ومن الدول المجاورة.

وحذرت الهيئة التنظيمية من أن أولئك الذين يقدمون خدمات Starlink في جنوب إفريقيا دون إذن قد يواجهون غرامة تبلغ حوالي 264 ألف دولار أو 10٪ من مبيعاتهم السنوية عن كل يوم تستمر فيه الجريمة، أيهما أكبر.

حصلت ستارلينك على تصريح للعمل في أماكن أخرى في أفريقيا، بما في ذلك نيجيريا وموزمبيق، وهما أول دولتين في القارة توافقان على الشبكة العام الماضي.