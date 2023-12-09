غداً.. السفيرة مرفت تلاوي تدلي بصوتها الانتخابي  بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 

تدلي السفيرة مرفت تلاوي وكيل الأمين العام للامم المتحدة السابق بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك- ابو الفداء، وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وصرحت مرفت تلاوي ان مصر تمر بمرحلة هامة ولابد من مشاركة جميع افراد الشعب ممن لهم حق الانتخاب في الإدلاء بصوتهم.

حرص ابناء الشعب المصري علي إستخدام حقوقهم الدستورية

واشادت بالمرحلة الأولي لتصويت المصريين بالخارج حيث عكست حرص ابناء الشعب المصري علي إستخدام حقوقهم الدستورية في إنتخاب رئيس الجمهورية ، وثمنت التلاوي علي التنظيم الجيد من مؤسسات ألدولة المعنية بالعملية الانتخابية.