بتر قدم شخص حاول التخلص من حياته أمام المترو في محطة حدائق حلوان

تعرض شخص، لبتر قدمه اليسرى،منذ قليل، وذلك أثناء محاولته التخلص من حياته أمام القطار القادم لمحطة مترو حدائق حلوان، وتم نقله لأقرب مستشفى على الفور، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

إصابة شخص ببتر في القدم أثناء محاولة أنتحاره تحت عجلات مترو محطة مترو حدائق حلوان

كمانشب حريق فى عقار مكون من طابقين في منطقة البساتين، مما أسفر عن التهم ألسنه اللهب محتويات الطابقين

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار مكون من طابقين أمام مقابر اليهود بالبساتين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الواقعة.

ودفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء ألسنة اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين بالفحص بأن الحريق نشب بالطابقين الأول والثانى والتهمت النيران محتوياته وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.