لقاء الخميسي تتوقع تتويج الزمالك بالدوري المصري (فيديو)

توقعت الفنانة لقاء الخميسي زوجة محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، تتويج القلعة البيضاء ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكانت لقاء الخميسي قد حضرت مباراة الزمالك وساجرادا لمساندة الفريق الأبيض في مهمته الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

https://youtube.com/shorts/m9bEqf9Hxzk?si=VS47JlIJIiyAH825

فاز الزمالك على نظيره ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد السلام في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

أحرز أحمد السيد زيزو الهدف الأول لصالح لـ الزمالك في الدقيقة 42 بعد تسديدة قوية سكنت شباك ساجرادا الأنجولي، لينهي الأبيض الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما يحتل ساجرادا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وكان الزمالك نجح في الانتصار على أبوسليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، بعدما فاز على الأول بهدف نظيف، فيما انتصر على الفريق الغيني برباعية نظيفة.