سجن امرأة من جنوب أفريقيا لمدة 50 عاما لسرقة 28 مليون دولار

حكم على هيلدغارد ستينكامب، وهي محاسب سابق في شركة للرعاية الصحية في مقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، بالسجن لمدة 50 عاما بتهمة اختلاس 28 مليون دولار (23 مليون جنيه إسترليني) على مدى 13 عاما.

وصدر الحكم يوم الجمعة من قبل القاضي فيليب فينتر ، الذي أعرب عن دهشته من الحجم غير المسبوق للسرقة.

وزعمت ستينكامب، التي اعترفت سابقا بأنها مذنبة في 336 تهمة احتيال، أن زوجها المسيء الراحل أجبرها على الاختلاس ومع ذلك ، رفض القاضي فينتر هذا الدفاع ، مؤكدا أنها تصرفت بمفردها في ارتكاب الاحتيال المالي الواسع النطاق.

كشف محققو الطب الشرعي أن ستينكامب استخدم الأموال المسروقة لتمويل أسلوب حياة فخم ، بما في ذلك مشاريع المقامرة الباهظة ، واقتناء المجوهرات الراقية ، والسفر الدولي المتكرر.

والجدير بالذكر أنها أنفقت 263,000 ألف دولار في ليلة واحدة في كازينو خلال إحدى فترات إنفاقها، وعلمت المحكمة أيضا أن ستينكامب انغمس في رحلات دولية بقيمة 1.6 مليون دولار تقريبا، مع زيارات متكررة إلى دبي.

استغلت ستينكامب ، التي استقالت من منصبها في عام 2017 ، وصولها المصرح به إلى قاعدة بيانات الشركة ، مما سمح لها بالتلاعب بمعلومات الدائنين، أضافت زوجها كدائن ، ووجهت مبالغ كبيرة من المال إلى حسابه.

بعد استسلامه للسلطات في عام 2018 ومنحه كفالة لاحقا ، أقر ستينكامب أخيرا بالذنب في وقت سابق من هذا العام.

وقد لفتت القضية الانتباه ليس فقط لحجم الاختلاس ولكن أيضا للطبيعة الجريئة للمخطط ومدته الطويلة.